الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: أمريكا تصنع تاريخاً جديداً في أول قمة مع كوريا الجنوبية واليابان

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره من كوريا الجنوبية، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع تاريخاً جديداً في أول قمة من نوعها بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان.

وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون لحشد التمويل اللازم للبنية التحتية والتكنولوجية.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع حلولاً نهائية لمواجهة التحديات بين واشنطن وسول وطوكيو.

وأضاف: "نعمل على تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي لمواجهة الصواريخ، ونتشارك المعلومات والتنسيق الجيد لمواجهة أزمات المنطقة".

وأشار إلى أنه هناك مجالات تعاون كثيرة بين الأعضاء الثلاثة والتي تتمثل في مجال الصحة العالمية وإطلاق مبادرة لتعزيز الخبرات، المعامل الطبية والتطور التكنولوجي.

بايدن رئيس امريكا التعاون الأمريكي الياباني كوريا الجنوبية القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

إشادات واسعة بتخفيض مستندات «خدمات ما بعد التأسيس»: حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص

مصادر: الدولة تتحمل 35 مليار جنيه بعد قرار تثبيت أسعار الكهرباء

تثبيت أسعار الكهرباء.. مواطنون: الرئيس يرفض تحميل الشعب أى أعباء رغم التحديات الاقتصادية

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

تفحم جثتين فى حريق سيارة على طريق السخنة باتجاه المعادى

الزمالك يقرر مد إجازة اللاعبين لبداية شهر سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس