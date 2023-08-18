بايدن: أمريكا تصنع تاريخاً جديداً في أول قمة مع كوريا الجنوبية واليابان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره من كوريا الجنوبية، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع تاريخاً جديداً في أول قمة من نوعها بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان.

وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون لحشد التمويل اللازم للبنية التحتية والتكنولوجية.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع حلولاً نهائية لمواجهة التحديات بين واشنطن وسول وطوكيو.

وأضاف: "نعمل على تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي لمواجهة الصواريخ، ونتشارك المعلومات والتنسيق الجيد لمواجهة أزمات المنطقة".

وأشار إلى أنه هناك مجالات تعاون كثيرة بين الأعضاء الثلاثة والتي تتمثل في مجال الصحة العالمية وإطلاق مبادرة لتعزيز الخبرات، المعامل الطبية والتطور التكنولوجي.