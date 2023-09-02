الداودى: ترميم ديرىّ نقادة إضافة للمواقع الأثرية بقنا

قال اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إن افتتاح أعمال ترميم ديريّ القديس الأنبا بسنتاؤس والشهيد مار جرجس الروماني يعد إضافة كبيرة لمجموعة المواقع الأثرية التي تتميز بها محافظة قنا، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة مصر السياحية، ويجذب المزيد من الزوار المصريين والأجانب، خاصة المهتمين بالسياحة الدينية.

وأوضح أن ترميم الديرين سيحافظ على استمراريتهما ليظلا شاهدين على تلك الحقبة الزمنية من تاريخ مصر العظيم.

وأضاف محافظ قنا أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بالمواقع الأثرية بمختلف عصور إنشائها، وكذلك بالمتاحف الأثرية.

وأشار إلى أن العالم أجمع شهد كيف أبهرت مصر العالم من خلال افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية وموكب نقل المومياوات الملكية، وافتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، فضلا عن افتتاح العديد من مشروعات الترميم بالمواقع الأثرية. وأكد أن الوطن الذي يمجد تاريخه وماضيه سيكون له مستقبل واعد.

وأعرب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن سعادته بتواجده في محافظة قنا، وهي إحدى أجمل وأهم محافظات الصعيد. وأكد أن افتتاح الديرين يأتي استكمالًا للنشاط الملحوظ للمجلس في الآونة الأخيرة، وما يشهده من أعمال ترميم وافتتاحات، خاصةً في قطاعات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التي لم تشهدها جمهورية مصر العربية من قبل. وأشار إلى أن قطاعات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس قامت بإنجازات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة من افتتاحات متتالية، كان آخرها افتتاح ثلاثة مشروعات ترميم من أهم المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية في القاهرة التاريخية، والتي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية على مر العصور، مثنيا على روح التعاون الكبيرة بين كافة قطاعات المجلس الأعلى للآثار والتي أثمرت عن هذه النجاحات المتتالية.