السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروعك" يوفر حوالي 19 ألف مشروع لشباب الشرقية بتكلفة 3 مليارات جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٥ ألف  و٤١٧ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و ١٠٨ ملايين  و٦٤٤ ألف جنيه، حيث جرى تنفيذ ١٨ ألف و٩٢٤  مشروع  منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى ٣١ أغسطس  2023م.

محافظ الشرقية يشجع الشباب على إقامة  المشروعات 

أكد محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشددا على أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.. وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٥٨٣ مشروعا بقيمة ٣٧٢ مليون و٤٠١ ألف و٥٣٥ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٣٤ مشروع بقيمة ٣٥٦ مليون و٨٩٦ ألف و٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٢٠ مشروعا بقيمة ٣٤٣ مليون و٧٤٤ ألف و٢٥٠ جنيها.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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