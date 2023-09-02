هيئة المواصفات والجودة تُشارك فى المعرض الدولى للصناعات الهندسية

تشارك الهيئة العامة للمواصفات والجودة فى المعرض الدولى للصناعات الهندسية والمعدنية المقرر عقده خلال الفترة من ٢– ٤ سبتمبر ٢٠٢٣، والذى يعد أضخم المعارض الألمانية tube & wire فى مصر.

وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن مشاركة الهيئة فى المعرض فرصة كبيرة للتفاعل المباشر مع العملاء وتبادل الخبرات والرؤى وعرض الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأشار إلى حرص الهيئة على تذليل كل العقبات لمساندة المصنعين والمصدرين؛ تنفيذًا لخطة الدولة وسياساتها الاقتصادية التي تتجه لتشجيع ودعم الصناعة المحلية من أجل تقليل حجم الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وتقدم الهيئة العديد من الخدمات من خلال قطاعاتها المختلفة.

مجال المواصفات القياسية

* بيع المواصفات القياسية المصرية وأدلة المواصفات.

* بيع المواصفات القياسية المصرية للعملاء خارج جمهورية مصر العربية.

* بيع المواصفات القياسية الدولية والأجنبية.

* ترجمة المواصفات المصرية لجهات محلية أو أجنبية.

* دراسة إصدار مواصفة قياسية (لمنتجات/ خدمات) جديدة يطلبها العملاء.

* بيان بأحدث إصدارات للمواصفات القياسية المصرية والدولية والأجنبية.

مجال الجودة

* إصدار علامة الجودة المصرية للسلع.

* إصدار شهادة المطابقة لكمية محددة من السلع أو المنتجات.

* إصدار علامة المطابقة للسلع والمنتجات.

* التحقق- الفحص للمقطورات المحلية.

* اعتماد وثائق الغلايات البخارية للترخيص.

* اعتماد النموذج الأساسى للسلع الهندسية.

مجال القياسات والمعايرات الصناعية

* إجراء القياسات والمعايرات الصناعية فى مجال المعايرات الفيزيقية والكهربية والميكانيكية والأجهزة والمعدات الطبية داخل وخارج الهيئة.

مجال الاختبارات المعملية

* إجراء الاختبارات للمواد والخامات والمنتجــــات والسلــع الصناعيـــــــة فى مجالات (الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الغذائية ومنتجات الغزل والنسيج).

مجال التدريب

تقوم الهيئة بتقديم خدمة تدريبية متميزة من خلال مركز التدريب والاستشارات الفنية المعتمد بالهيئة، حيث يقوم بالأنشطة التالية:

* تقديم برامج تدريبية (عملية- نظرية) فى مجالات المواصفات والجودة والقياسات والمعايرات الصناعية والاختبارات ونظم إدارة الجودة والبيئة والطاقة والسلامة والصحة المهنية، ويمكن تقديم برامج تدريبية طبقًا لرغبة العملاء سواء بمقر الهيئة أو خارجها.

* تقديم استشارات فنية فى مجالات أنشطة الهيئة المختلفة

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر المنوط بها القيام بكل أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، فضلًا عن أنشطتها المختلفة فى مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية، بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية والإقليمية فى مجالات المواصفات والجودة والمعايرات والاختبارات.