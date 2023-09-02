تصديري الصناعات الطبية: 21 شركة تشارك بمعرض Health expo في العراق لزيادة الصادرات

ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية المشاركة المصرية في المعرض الدولي Health expo Iraq المقرر إقامته في بغداد خلال الفترة من 14 إلي 16 سبتمبر 2023 بالتعاون مع شركة أكسبو كونسلتنت العالمية في إطار خطة تنمية الصادرات المصرية التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الطبية الدوائية عن مشاركة 21 شركة من كبرى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وكبرى المستشفيات في مصر في معرض "هيلث اكسبو عراق"، من أجل التعرف على إمكانيات السوق العراقي وعقد شراكات مع الشركات والمستشفيات هناك، خاصة في ظل مشاركة متميزة من كبار الشركات المصرية.

وكان الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، قد أعلن ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 14%، لتسجل 530 مليون دولار تقريبًا، مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشاد الدكتور ماجد جورج بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول الإعفاءات الضريبية للقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أنها خطوة تدعم الصناعات والاستثمارات الجديدة، وهو ما ينعكس في النهاية على صادرات القطاعات المختلفة.

وأشار ماجد جورج إلى أن رؤية المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ترتكز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي، وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أكد على حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم للمستثمرين للإنتاج والتوسع في السوق المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.