وزير التجارة يستعرض مع أكبر مجموعة استثمارية تركية فرص الاستثمار فى مصر

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ممثلي مجموعة "كي أو سي" القابضة التركية، لاستعراض مشروعات الشركة في مصر ورؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالسوق المصرية.

وقال الوزير إن اللقاء تناول الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصرية، وكذا جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات التركية، لا سيما مجموعة كى أو سي القابضة لما لها من خبرات كبيرة في عدد من المجالات الاستثمارية.

وأوضح سمير أن مجموعة "كى أو سي" تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصرية من خلال إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، ومصنع للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت، وكذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأفران.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم للشركة للإنتاج والتوسع في السوق المصرية بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفت سمير إلى أنه في إطار خطة الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فإن مسئولي شركة شركة صناعة السيارات التابعة للمجموعة التركية سيزور مصر قريبًا لبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارات بالسوق المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.

ومن جهتهم، أكد ممثلو مجموعة "كى أو سي" القابضة ثقتهم في الاقتصاد المصري، حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، خلال الفترة الماضية تضمنت إنشاء مصنع بيكو للأجهزة الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت 110 ملايين دولار، والذي سيبدأ إنتاجه مطلع العام المقبل، ويستهدف تصدير 60% من الانتاج للأسواق الخارجية.

وأكدوا أهمية الاستفادة من موقع مصر كمحور تجاري واستثماري في القارة الإفريقية، وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة، فضلًا عن إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصرية إلى السوقين الإقليمية والعالمي.

جدير بالذكر أن مجموعة كي أو سي تعد من كبريات المجموعات الاستثمارية في تركيا ولديها 32 شركة تعمل في مجالات مختلفة تشمل السياحة والصناعة والأجهزة المنزلية والسيارات والبنوك والاستثمار والطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، ويبلغ إنتاج المجموعة 10% من الإنتاج القومي لدولة تركيا، وتبلغ صادراتها 7% من الصادرات التركية وتعمل المجموعة في 165 دولة حول العالم.