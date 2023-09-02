السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مكتب التميز المؤسسي

أمناء جامعة بنها
أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مكتب التميز المؤسسي

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قرارًا بإنشاء مكتب التميز المؤسسي للجامعة، على أن يكون المكتب تابع لمجلس الأمناء وبإشراف الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء.

وقال "السعيد"، إن المكتب يضم في عضويته مشرفًا على التحول الرقمي والحوكمة الذكية لجامعة بنها الأهلية، ومشرفًا على التسويق والهوية المؤسسية لجامعة بنها الأهلية، ومسؤولاً عن الاتصال الإعلامي لجامعة بنها الأهلية.

وأشار رئيس مجلس الأمناء، إلى أن مكتب التميز المؤسسي سيتولى وضع الاستراتيجية والأطر العامة لمنظومة العمل الخاصة بالتحول الرقمي والحوكمة الذكية، والتسويق والهوية المؤسسية، والاتصال الإعلامي لكل الكيانات الخاصة بالجامعة.

دورة تدريبية لإعداد المدربين

كما نظّم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، دورة تدريبية لإعداد المدربين وذلك بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة. 

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة، مشيرًا إلى أن المركز أعدَّ برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة، وكذلك تنمية المهارات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس  من اجل تحسين مخرجات التعليم العالي بالإضافة إلى تحسين الأداء الجامعي.

من جهته، قال الدكتور هاني شحتة، إن مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.

كما يستهدف البرنامج إكساب المتدربين القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها واستخدام وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد المواد التدريبية المتميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة وكيفية تقييم التدريب ومتابعته، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم المتدربين واختيار أفضل العناصر منهم ليتم تصعيده لحضور دورة مستوى المتدرب المحترف وتكون هذه الدورة كمنحة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

جامعة بنها جامعة بنها الأهلية مجلس الأمناء جمال السعيد التميز المؤسسى

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