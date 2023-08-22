الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لرياضة الجوجيتسو

جامعة بنها.. تفوز
جامعة بنها.. تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللاعبة رضوى أيمن الطالبة بكلية التربية الرياضية ولاعبة رياضة الـ MMA بوحدة المواهب الرياضية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية والمركز الأول في رياضة الجوجيتسو وزن ٥٧ كجم.


جاء ذلك بحضور الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، ومديرى الوحدات بالمركز.

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة للطالبة الفائزة في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة محفزة لهم.


ومن جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم.

اكتشاف الموهوبين الدكتور ناصر الجيزاوى المواهب الرياضية بطولة الجمهورية رئيس جامعة بنها رعاية الموهوبين كلية التربية الرياضية الجو

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