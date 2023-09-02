السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لتكريم السيدات فقط.. ما حكاية "نيشان الكمال" وأين يوجد الآن؟

نيشان الكمال
نيشان الكمال

احتلت المرأة المصرية، مكانة عالية ومرموقة في كل العصور في المجتمع المصري، حتى ظهر ما يسمى ب "نيشان الكمال" في عهد السلطنة المصرية  لتخصيصه لتكريم السيدات  المصريات فقط.. فما حكايته؟.

 نيشان الكمال أو وسام الكمال هو أحد الأوسمة الملكية التي تعود للعصر الحديث، كان أول ظهور له إبان عهد السلطنة المصرية بموجب الأمر السلطاني للسلطان حسين كامل عام ١٩١٥م، وكان يُمنح للسيدات فقط اللاتي يؤدين خدمات جليلة للبلاد أو للإنسانية. 

تميز شكل النيشان بتفاصيله الفنية، فهو مكون من عشر زهرات من اللوتس مختلفة الأحجام من اللونين الأبيض والأزرق، وفى الوسط شكل نجمى له رؤوس تنتهى بزهور اللوتس، وفى الوسط كلمة "الكمال" بخط كوفى باللون الأزرق على أرضية بيضاء والتاج الملكى من أعلى.

ولم يكن "نيشانا" واحد بل تم تميزه إلى أربع مستويات، نيشان الطبقة العليا، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية والطبقة الثالثة.

أبرز من حصلن على نيشان الكمال

وكان يسمى نيشان كمال الطبقة العليا بنيشان الكمال المُرصع أيضا، وأبرز من حصلوا على هذا النيشان الذي لا مثيل له، خلال الحقبة الملكية عدد من سيدات القصر الملكي مثل الملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول، الملكة فريدة زوجة الملك فاروق الأول وشقيقات الملك فاروق الأول الأميرات “فوزية وفايزة وفتحية وفائقة، كما كانت السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل من أبرز من حصلن على هذا النيشان.

أم كلثوم و"نيشان الكمال"

ووفقا لقطاع المتاحف، فإن من حصل على هذا النيشان، من خارج الأسرة العلوية، هي سيدة الغناء العربي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وذلك بعد قيامها بغناء أغنية "يا ليلة العيد أنستينا" وقد منحه إياها الملك فاروق الأول عام ١٩٤٤م على مسرح النادي الأهلي.

ومع انتهاء وتعاقب العصور، أي بانتهاء الملكية وقيام الجمهورية، لم يتوقف "نيشان الكمال" المخصص لتكريم النساء صاحبات الإنجازات الفريدة، فقد تم الاستمرار في منح نيشان الكمال ولكن بضوابط جديدة وباسم وسام الكمال ومن أشهر من حصلن عليه في العهد الجمهوري الأميرة ديانا عام ١٩٨١م والملكة نور عام ١٩٨٩م، كما تم منحه للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس محمد أنور السادات تقديرًا لدورها الوطني وكان يُطلق على من تُمنح هذا الوسام صاحبة العصمة.

أين يوجد الآن؟

إذا كنت من محبي المقتنيات التاريخية  فيمكنك زيارة متحف المركبات الملكية، لرؤية النيشان ورصيعة من الذهب من مجموعة السلطانة ملك عليها كتابات زخرفية بخط الثلث في الوسط كلمة الكمال وعلى الأضلاع الخارجية كلمات (الوفاء-الإخلاص-الشرف-الحنان-الإحسان)، ويُعرض بفاترينة المجوهرات بقاعة العرض المتغير.

نيشان الكمال متحف المركبات الملكية الملكة نازلى الملكة فريدة أم كلثوم وسام الكمال

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