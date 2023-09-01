باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فى أزمة حقيقية لوصول ديونها لـ32 تريليون دولار

قال الدكتور توفيق حميد، باحث سياسي واقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أزمة الديون بصورة كبيرة، حيث وصل حجم الديون لأكثر من 32 تريليون دولار، ويعد الإنفاق الحكومي الزائد هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة.

ديون أمريكا

وأكد الدكتور توفيق الحكيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الوضع الاقتصادي الأمريكي في غاية الخطورة، ولهذا تحاول الحكومة الآن تقليل حجم إنفاقها لتقليل محور الصراع القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين في المرحلة الراهنة.

الانقلاب على الجمهوريين

وأضاف في حديثه، أن الديمقراطيين يهددون بإغلاق مؤسسات حكومية لإثارة غضب المواطنين والخروج عن سلطة الجمهوريين، وبالتالي إذا لم يحصل الديمقراطيون على أموال كافية فسوف يقومون بإغلاق بعض المؤسسات الحكومية، ومن ثم مضايقة المواطنين وانقلابهم على الجمهوريين.