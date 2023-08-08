الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الديون الأمريكية ترتفع 5 مليارات يوميًا.. متى نقطة اللا عودة؟ خبير مصرفى يوضح

الديون الأمريكية
الديون الأمريكية

أوضح الدكتور محمد الفحيلي، الخبير المصرفي، أسباب تشكل كل هذا الدين في أكبر اقتصاد في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا:" إننا لا نشهد مفاجآت، لكن ما نشهده اليوم وما شهدناه عام 2022م، يشكل المرة التسعين الذي يعدل فيها الكونجرس الأمريكي سقف الدين للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فهي ليست المرة الأولى". 

وأضاف الفحيلي خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن العجيب الذي حدث هو أنه في مارس 2022 وحتى اليوم، ارتفعت الفائدة الأساسية بأمريكا 11 مرة، أي أننا ابتدأنا في شهر مارس بـ0.08%  واليوم هي في حدود الـ5.30%، لافتًا إلى أن الوتيرة التي سارعت بها الارتفاع بالفائدة الأساسية من الطبيعي أنها تحدث انكماشًا اقتصاديًا، كما أن تكلفة تمويل أي دين سوف ترتفع سواء كانت ديونًا لتمويل شراء منازل أو ديونًا للاستثمارات العقارية، إضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية سواء كانت مصارف أو شركات مالية أخرى تعتبر أكثر المؤسسات التي تستثمر سندات الخزينة الطويلة الأمد، وأكثر الأدوات المالية التي تتأثر بارتفاع الفائدة هي سندات الخزينة طويلة الأمد. 

وأوضح أن ما نشهده اليوم من تدنٍ بالتصنيف الائتماني هو شيء طبيعي، لأن شركات التصنيف الائتماني العالمية تعمل بمؤشرات معينة وتلتزم بهذه المؤشرات للتصنيف.

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