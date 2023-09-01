العلمين قبلة جديدة للاستثمارات.. مطورون عقاريون: «مقومات حولتها لمدينة عالمية»

قال خبراء ومطوري العقارات، إن مدينة العلمين الجديدة وضعت مصر علي الخريطة العالمية لجذب الاستثمارات خاصة بعد إقامة المهرجان العالمي العالم عالمين برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي ساهم في إبراز سحر وجمال المدينة وما تملكه من مقومات.

“الدستور” يرصد في السطور التالية، تعليقات المطورين العقارين حول مستقبل الاستثمار السياحي والعقاري بالمدينة..

وجهة جاذبة للاستثمارات

قال يحيي قطب، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبى للاستثمارات السياحية، إن مدينة العلمين الجديدة تمتلك مقومات عالمية كبري جعلتها محطة جذب للاستثمار السياحي والعقاري.

وأضاف “قطب” أنه توجد في مدينة العلمين الجديدة العديد من المنتجعات السياحية الفاخرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث تتميز هذه المنتجعات بشواطئها الرملية الجميلة والمرافق الفاخرة مثل الفنادق الفاخرة والمطاعم والمتاجر والمنتجعات الصحية. توفر تجربة ممتعة للزوار والمستثمرين الذين يبحثون عن الاسترخاء والترفيه في بيئة فاخرة.

وأكد أن العلمين الجديدة أيضًا، تضم مجموعة من المشروعات العقارية للشقق الفندقية، والتي تعتبر خيارًا شائعًا للمستثمرين الراغبين في تحقيق عائد جيد وفرصة للاستمتاع بإقامة فاخرة في العلمين الجديدة.

وأوضح أن الموقع الاسترتيجي للعلمين الجديدة جعل منها محطة جاذبة للمستثمرين في العقار بسبب تصميمها المبتكر والبنية التحتية المتطورة.

العلمين قبلة الاستثمار العقاري

من جانبه، قال وائل رمضان، عضو غرفة التطوير العقاري، إن مدينة العلمين الجديدة هي منطقة تطوير عقاري ناشئة تقع في الساحل الشمالي لمصر، نجحت في جذب مطوري العقارات بسبب عدة عوامل رئيسية أبرزها الموقع المتميز، حيث تقع المدينة على بُعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة الإسكندرية، كما تتمتع المنطقة بشواطئ رملية جميلة ومناظر طبيعية خلابة، مما يعزز جاذبية المنطقة كوجهة سياحية واستثمارية.

وأكد أنه توجد في العلمين الجديدة مناطق صناعية وتجارية ومالية متخصصة، مما يوفر فرصًا للمطورين للتعاون مع الشركات والمستثمرين المحليين الدوليين بالإضافة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بمشروعات تنمية كبرى.

مُشيرًا إلى أنه تم تطوير العديد من المشروعات الضخمة في المنطقة، منها مدينة المعراج ومدينة الفضاء والمدينة الرياضية، والتي تقدم فرصًا كبيرة للمطورين للاستفادة من الإمكانيات العقارية والتجارية والسياحية المتاحة.

وأكد “رنضان” أن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بالتكنولوجيا المتقدمة، فقد تم تجهيز المدينة بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات والمعلومات، مما يوفر بيئة حديثة ومبتكرة للعمل والاستثمار تُلبي احتياجات المطورين العقاريين وتحسين تجربة العملاء.

العلمين الجديدة أكبر مشروع تنموي في الشرق الأوسط

فيما قال الخبير والمطور العقاري حسام عبد الغني، إن العلمين الجديدة تعد أحد أكبر المشروعات العملاقة في الشرق الأوسط، وتهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي في مصر. فيما يلي تقرير بمقدمة ونقاط رئيسية عن كيفية نجاح مصر في تطوير مدينة العلمين الجديدة.