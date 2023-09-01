الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمجد فريد لـ"القاهرة الإخبارية": الشكر موصول لمصر على استضافتها 60% من السودانيين

الدكتور أمجد فريد،
الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ "فكرة الدراسات"

قال الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ"فكرة الدراسات"، إن ما يحدث في  السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع أمر صعب للغاية.

الحرب السودانية

وأكد الدكتور أمجد فريد، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب هذه الحرب يحتاج 6 ملايين مواطن سوداني إلى التدخل الإنساني السريع، حيث حدث انهيار كامل لكافة الخدمات المجتمعية في السودان، كما أن السودان يعاني الآن من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لذا الوضع الإنساني في السودان يحتاج إلى المساعدة الدولية السريعة حفاظًا على أرواح هذا الشعب.

وأضاف في حديثه، أن أكثر من 5 ملايين سوداني تشردوا من منازلهم، حيث فر 4 ملايين مواطن إلى الولايات المختلفة غير الخرطوم داخل حدود الوطن، ومليون مواطن نزحوا لخارج البلاد، و60% من هذا العدد تمت استضافتهم في الدولة المصرية، وباقي العدد يوجد في تشاد وجنوب إفريقيا.

شكر الدولة المصرية

وتابع: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة مصر، تشاد، وجنوب السودان على استضافتها للمواطنين السودانيين في ظل هذه الظروف".

أمجد فريد فكرة الدراسات القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث الأزمة السودانية

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

صور جنازة رجل الأعمال محمد الفايد فى لندن

«الدستور» يرصد مواعيد انعقاد عموميات شركات البترول خلال سبتمبر

الناس هتاكل طرق وكبارى؟.. كامل الوزير يرد على سؤال السوشيال ميديا

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

وافته المنية عن 94 عامًا فى بريطانيا.. من هو محمد الفايد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال