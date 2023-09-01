أمجد فريد لـ"القاهرة الإخبارية": الشكر موصول لمصر على استضافتها 60% من السودانيين

قال الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ"فكرة الدراسات"، إن ما يحدث في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع أمر صعب للغاية.

الحرب السودانية

وأكد الدكتور أمجد فريد، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب هذه الحرب يحتاج 6 ملايين مواطن سوداني إلى التدخل الإنساني السريع، حيث حدث انهيار كامل لكافة الخدمات المجتمعية في السودان، كما أن السودان يعاني الآن من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لذا الوضع الإنساني في السودان يحتاج إلى المساعدة الدولية السريعة حفاظًا على أرواح هذا الشعب.

وأضاف في حديثه، أن أكثر من 5 ملايين سوداني تشردوا من منازلهم، حيث فر 4 ملايين مواطن إلى الولايات المختلفة غير الخرطوم داخل حدود الوطن، ومليون مواطن نزحوا لخارج البلاد، و60% من هذا العدد تمت استضافتهم في الدولة المصرية، وباقي العدد يوجد في تشاد وجنوب إفريقيا.

شكر الدولة المصرية

وتابع: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة مصر، تشاد، وجنوب السودان على استضافتها للمواطنين السودانيين في ظل هذه الظروف".