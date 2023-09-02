السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هربا من الحرارة.. إنقاذ 68 مصطافا من الغرق فى دمياط

رأس البر
رأس البر

 شهدت شواطئ مدينة رأس البر ، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة استمرار إقبال المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الأولى من سبتمبر هربًا من ارتفاع درجات الحرارة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمدينة رأس البر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويجري العمل من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين، وعدد ٤ خيم للإسعاف، وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

وتم اليوم إنقاذ عدد ٦٨ حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد ٢٠٤ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا، هذا إلى جانب استمرار فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري؛ حيث قام فريق المبادرة  بالتنسيق مع إدارة الشاطئ  بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس والإنهاك الحراري، وكذا التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل.

يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

وشهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي  نواب المدينة؛ مهرجان كورال مكتبة مصر العامة بشاطئ ٦٣ والذي تنظمه الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومكتبة مصر العامة بدمياط والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على الشاطئ بمشاركة عدد من الأطفال الموهوبين بالمكتبة بقيادة الفنان خالد زاهر.

و يأتي المهرجان ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التي تشهدها المدينة لتشجيع المواهب، بالإضافة لخدمة المصطافين ورواد رأس البر، إذ لاقى المهرجان إقبال ومشاركات متميزة من رواد المنطقة.

صيف راس البر دمياط مصيف محافظة دمياط

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