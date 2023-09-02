تتصاعد حدة البحث عن دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 2-9-2023 خلال ساعات الليل المتأخرة حيث يرغب الملايين من المسلمين في إحياء الليل بالعبادة والطاعة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية.

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 2-9-2023

وردت عدة صيغ صحيحة توضح دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 2-9-2023 في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح يمكن الاستعانة بها لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة في الأوقات وهى كما يلي:-

اللهم في هذا الفجر لا ترد لي ولأحبتي دعاء .. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن لأجسادنا داء.. ولا تشمت بينا الأعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم أفرح قلوبنا .. واغسل أحزاننا و همومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا وارحم موتانا .. إنك على كل شيء قدير يارب العالمين.

اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوه والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية .. من حيث لا احتسب يا كريم.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر لي أمري ووفقني في كل أمور حياتي.

اللهم يا رزاق السائلين .. يا أرحم الراحمين .. يا ذا القوة المتين.. يا خير الناصرين.. يا ولي المؤمنين.. يا غياث المستغيثين.. إياك نعبد واياك نستعين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه .. وإن كان بعيدا فقربه.. وإن كان قريبا فيسره.. وإن كان قريبا فبارك لي فيه.

اللهم مع هدوء الفجر أسألك يا هادي الأنام .. يا جابر الكسر و مفرج الهم .. أن تنزل السكينة على كل قلب أرهقته الحياة .. وأنزل عافيتك على كل مريض.. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في النفس وطمأنينة في القلب.

اللهم ارزقني ما أريده وما احتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا.. وهمومي سعادة وضيقي فرجا وأرزقني رزقا أفضل من أمسي .. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.