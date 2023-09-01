الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحكومة الدنماركية: خفض عدد الدبلوماسيين الروس فى العاصمة كوبنهاجن

روسيا
روسيا

أعلنت الحكومة الدنماركية، خفض عدد الدبلوماسيين الروس في العاصمة كوبنهاجن، على أن يكون لدى روسيا 5 دبلوماسيين و20 موظفًا إداريًا كحد أقصى في سفارة كوبنهاجن، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وأكدت الحكومة الدنماركية، أن التقليص في سفارة روسيا يتوافق مع عدد دبلوماسيينا وموظفينا لدى موسكو.

يأتي ذلك على خلفية، اعترضت القوات الجوية الدنماركية قاذفتين روسيتين تم رصدهما فوق الدنمارك وهما تحلقان باتجاه المنطقة التي تراقبها هولندا لصالح حلف شمال الأطلسي.

وقالت القوات الجوية الدنماركية، إنه تم استدعاء طائرات إف-16 الهولندية للعمل صباح الإثنين، لكن القاذفتين الروسيتين تم اعتراضهما قبل أن تتمكنا من دخول المجال الجوي الذي تراقبه هولندا لحلف شمال الأطلسي وعادت الآن.

وصرح متحدث باسم سلاح الجو الملكي الهولندي بأن الطائرات يتم اعتراضها إذا لم يكن لديها رمز تعريف مميز أو خطة طيران أو محادثة ثنائية متبادلة، موضحاً أن انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لدولة أوروبية أو الاقتراب منه ليس بالأمر النادر.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات بعيدة المدى قامت برحلات مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبارنتس والنرويجية وشرق سيبيريا وتشوكشي وبحر بوفورت والمحيط المتجمد الشمالي.

وتضمن الحدث حاملات صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 و Tu-95ms، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22m3. استغرقت الرحلة الأطول أكثر من 7 ساعات.

كوبنهاجن الدبلوماسيين الروس الحكومة الدنماركية روسيا

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