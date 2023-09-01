الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"دي إم سي" ترصد أراء المواطنين حول طبيعة الأجواء في مدينة العلمين

دي إم سي
دي إم سي

قال محمد سعد، مراسل قناة دي إم سي، إن الإقبال على حفلة ويجز من المتضح أنه سيكون كثيف بصورة كبيرة، حيث هناك كثافة عددية على شباك تذكرتي لحجز مكان في هذا الحفل.

رصد أراء المواطنين 

وحرصت كاميرا برنامج “اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، على متابعة آراء الجمهور المصري المتواجد في مدينة العلمين الآن.

وقال أحد المواطنين المتواجدين بالعلمين الجديدة الآن، إن مدينة العلمين مدينة جديدة منظمة يغلب عليها الطابع الجمالي بصورة كبيرة، معبرة: "سوف أحضر حفل ويجز بعدما رأيت التنظيم الجيد الجذاب في حفل الفنان تامر حسني".

استمرارية التنظيم

وأكدت إحدى المواطنات، أن التنظيم في العلمين جيد للغاية، وهذا التنظيم الذي ظهر عبر شاشات التلفزيون كان خير مشجع للمجيء إلى العلمين، بينما أشار مواطن آخر إلى أن مدينة العلمين تم تأسيسها في وقت قياسي للغاية، ولهذا نطالب الدولة المصرية الاستمرار على هذا المستوى من التنظيم.

محمد سعد مراسل دي إم سي برنامج اليوم العالم علمين

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