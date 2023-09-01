حملات مكبرة على المخابز والأسواق بالإسكندرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات بجميع الإدارات الفرعية، في إطار توجيهات المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وأشار بيان صادر عن مديرية تموين الإسكندرية، اليوم الجمعة، أنه تحت إشراف جمال عمار، وكيل المديرية، شنت الإدارات التموينية بالمحافظة حملات مكبرة والتي أسفرت عن تحرير العيد من المحاضر المتنوعة.

24 محضرًا لمخابز بلدية

وفي هذا الصدد، قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد، المشرف العام على الإدارة، وفريق العمل التابع له بحملات بأنحاء المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 24 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد عبدالرحيم، رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير 61 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 22 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز شامي مخالف، ومحضر توقف محطة تموين سيارات عن العمل بدون إذن التموين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و24 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

وشنّت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبدالقادر، رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 13 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفذت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 25 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين امتناع عن بيع السجائر، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة،و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 21 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، و إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 32 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

ونفذت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، و فريق العمل التابع له بملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر حيازة و بيع سجائر مجهولة المصدر و مصادرة 110 عبوات، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقام المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أمانى الجزار، رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير 21 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.