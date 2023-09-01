الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ استثمار: انضمام مصر وجنوب إفريقيا لـ بريكس يعزز بنية التحالف التحتية

بريكس
بريكس

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن وجود مصر وجنوب إفريقيا في تحالف بريكس سوف يعزز من البنية التحتية للتحالف، أي أنه ستعود الكثير من المنافع على التحالف بالكامل.

انضمام مصر للبريكس 

وأكد هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إطلاق الصين لمبادرة الحزام والطريق لخلق مسار جديد لحركة التجارة العالمية، معبرًا: "أعتقد أن مصر ستكون من أولى الدول الداعمة لهذه المبادرة، وذلك بسبب خبرتها الواسعة في حركة التجارة الدولية، كما أن مصر لديها خبرة واسعة في تطوير البنية التحتية".

النهوض بحركة التجارة التبادلية

وأضاف في حديثه، أن هذا التحالف سوف يلعب دورًا كبيرًا في النهوض بحركة التجارة التبادلية بين الدول الأعضاء، حيث تمتلك جميع الدول الأعضاء الكثير من المزايا والمؤهلات التي تجعلها قادرة على النهوض بالمستوى الاقتصادي التجاري للحلف كافة.

يذكر أن هناك الكثير من المكاسب العديدة التي ستعود على الاقتصاد المصرى جراء الانضمام إلى بريكس بلس التي تضم 11 دولة حاليا تمثل قوة كبيرة على مختلف الأصعدة، حيث تمثل 46% من سكان العالم، وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6% من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي.

ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس بلس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة يمثلون 46% من سكان العالم، فيما كانت هذه النسبة نحو 40% قبل انضمام هذه الدول.

هشام ابراهيم أستاذ استثمار البريكس نشرة دي إم سي دي ام سي

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

خبير اقتصادي: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وجذب مليون زائر

خبير سياحى: مهرجان العلمين نجح فى جذب استثمارات تُقدر بـ17 مليار دولار

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"الوزير" يكشف كواليس أحداث مجلس الوزراء: "قالوا للمتظاهرين اللي هيخرج هنكسر رجله"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال