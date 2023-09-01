أستاذ استثمار: انضمام مصر وجنوب إفريقيا لـ بريكس يعزز بنية التحالف التحتية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن وجود مصر وجنوب إفريقيا في تحالف بريكس سوف يعزز من البنية التحتية للتحالف، أي أنه ستعود الكثير من المنافع على التحالف بالكامل.

انضمام مصر للبريكس

وأكد هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إطلاق الصين لمبادرة الحزام والطريق لخلق مسار جديد لحركة التجارة العالمية، معبرًا: "أعتقد أن مصر ستكون من أولى الدول الداعمة لهذه المبادرة، وذلك بسبب خبرتها الواسعة في حركة التجارة الدولية، كما أن مصر لديها خبرة واسعة في تطوير البنية التحتية".

النهوض بحركة التجارة التبادلية

وأضاف في حديثه، أن هذا التحالف سوف يلعب دورًا كبيرًا في النهوض بحركة التجارة التبادلية بين الدول الأعضاء، حيث تمتلك جميع الدول الأعضاء الكثير من المزايا والمؤهلات التي تجعلها قادرة على النهوض بالمستوى الاقتصادي التجاري للحلف كافة.

يذكر أن هناك الكثير من المكاسب العديدة التي ستعود على الاقتصاد المصرى جراء الانضمام إلى بريكس بلس التي تضم 11 دولة حاليا تمثل قوة كبيرة على مختلف الأصعدة، حيث تمثل 46% من سكان العالم، وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6% من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي.

ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس بلس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة يمثلون 46% من سكان العالم، فيما كانت هذه النسبة نحو 40% قبل انضمام هذه الدول.