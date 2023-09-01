معيط والقباج ورئيس الرقابة المالية يفتتحون ملتقى التأمين الخامس 17 سبتمبر

يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملتقى شرم الشيخ رانديفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 17 حتى 19 من الشهر الجاري.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين، اليوم، عن أجندة ملتقى التأمين الخامس، حيث من المقرر أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، واللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، والسفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات، وإسلام عزام، نائب رئيس الرقابة المالية.

ويعقد الملتقى على مدار أيامه الثلاثة ست جلسات، يناقش فيها عددًا من الموضوعات.

هيثم طاهر يرأس الجلسة الأولى لمناقشة التأمين الطبي والقانون الصحي الشامل

الجلسة الأولى تمت عنونتها بـ”التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الصحي الشامل”، ويرأسها هيثم طاهر، نائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

ويتحدث في الجلسة الأولي، كل من، مي فريد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي ومساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى إبراهيم سلامة، نائب أول رئيس شركة Gen re لإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجوردان الزعابي، الباحث في التأمين وإدارة المخاطر NAIC في أمريكا.

جورج قبان يحاور خمسة متحدثين عن دور التأمين في التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية

أما الجلسة الثانية، فقد تمت عنونتها بـ ”دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، وسيرأس الجلسة، جورج قبان، الرئيس التنفيذي لشركة UIB، وسيتحدث فيها كل من، أنيش سوري، الرئيس التنفيذي لشركة Guy Carpenter، وشمس الدين كسالي، المدير الإقليمي لشركة Gallagher Re لإعادة التأمين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتحدث في الجلسة الثانية أيضا، دعاء شميدت، المدير الإقليمي لشركة، سويس ري، لإعادة التأمين، واللواء محمد عبدالمقصود، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وزيبا عسكر، العضو المنتدب لشركة Impact wize للاستشارات الإدارية.

حسيب يناقش استراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي مع منصور وعيسي وبادو وEmeka

أما الجلسة الثالثة، فتمت عنونة موضوعها بـ” تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام”، وسيرأس الجلسة، رأفت حسيب، رئيس التسويق وتطوير الأعمال بشركة مصر للتأمين، ويتحدث فيها، أحمد عادل منصور، الأمين العام التنفيذي وخبير التكنولوجيا المالية والبلوك تشين في البريد المصري.

ومن المتحدثين في الجلسة أيضا، أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة EG Insurance، وبشير بادو، رئيس الاتحاد المغربي لشركات التأمين والإعادة، وEmeka akwiwu، المدير التنفيذي لشركة كونتيننتال ري، لإعادة التأمين بنيجيريا.

أما الجلسة الرابعة، فستتناول تحقيق الشمول التأميني رغم ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين والإعادة والوسطاء، وسيرأس الجلسة، سوفيك بانيرجيا، العضو المنتدب لشركة كونتيننتال ري، لإعادة التأمين بنيجيريا.