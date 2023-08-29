الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يكرم رموزه في مصر

الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين

نظم الاتحاد المصري للتأمين يوم الأحد الموافق 27/8/2023 حفل تكريم لعزت عبد الباري، أحد أهم رموز ورواد صناعة التأمين في السوق المصري والأفروآسيوي، الذي أثرى صناعة التأمين على مدار خمسين عامًا في مسيرة حافلة من العطاء. وجاء هذا التكريم في إطار التقليد الذي أتبعه الاتحاد المصري للتأمين خلال السنوات الماضية لتكريم قادة ورواد قطاع التأمين في السوق المصري.

واستهل حفل التكريم بعرض فيلم تسجيلي يضمن السيرة الذاتية لعزت عبد الباري، ولقطات تذكارية من أرشيف الاتحاد المصري للتأمين خلال مسيرته المهنية الطويلة والرائدة في خدمة صناعة التأمين، وذلك بحضور لفيف من قادة ورواد صناعة التأمين المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وعبر علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، في كلمته خلال هذا الحفل عن مدى التقدير والشكر والاعتزاز لعزت عبد الباري على ما قدمه من إسهامات في خدمة صناعة التأمين والاقتصاد المصري.

وعقب ذلك، قام قادة ورواد قطاع التأمين في مصر بإلقاء بعض كلمات الشكر والثناء والتقدير لسيادته على مجهوداته المميزة والفارقة في قطاع التأمين خلال تلك السنوات، كما استعرض بعض المتحدثين بعض ذكرياتهم الخاصة والمهنية معه.

وقد تحدث كل من عبد الرؤوف قطب، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين سابقًا، والدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين، وعمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، وأحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي - ممتلكات - سابقًا. كما ألقى عزت عبد الباري كلمة استعرض فيها مسيرته المهنية وشارك مع الحاضرين رحلة عطائه الطويلة ملخصًا هذه الرحلة تحت عنوان "عشق التحدي، وطلب التوفيق من الله".

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