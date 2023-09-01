تبدأ في الثامنة.. مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر سبتمبر 2023

زادت عمليات البحث على موقع البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لمعرفة مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر سبتمبر 2023، بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر سبتمبر.

ويبدأ صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من اليوم الجمعة ويستمر لمدة 10 أيام.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر ٢٠٢٣

وفي هذا التقرير يرصد الدستور بالتفاصيل والمعلومات الكاملة كل ما تريد معرفته عن مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بشكل دوري، مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد عن معرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 والحصول على الخدمات البريدية والمالية والتي تتخطى 170 خدمة حاليا تقدمها هيئة البريد المصري لعدد 25 مليون عميل.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023

حددت الهيئة القومية للبريد مواعيد العمل بمكاتب البريد يوميا عدي الجمعه ابتدأ من الساعه الثامنة صباحا الي الثالثة عصر ويمتد العمل ببعض المكاتب في الوردية المسائية الي الساعه الرابعة عصر والبعض الآخر الي الساعه السادسة مساء .

كما تقوم الهيئة باقتسام العمل بين يومي الخميس والسبت مناصفة بين مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بحيث يتاح للمواطنين مكاتب بريد مفتوحة طوال أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة فقط.

موعد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

قررت الهيئة بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 اعتبار من اليوم الجمعة 1 سبتمبر من خلال ماكينات الصراف الالي واعتبار من الغد بمكاتب البريد.

وتسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

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أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.