الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المركزي لبحوث الثروة السمكية يستقبل وفدا فلسطينيا لتعزيز التعاون فى الاستزراع السمكى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بناء على تكليفات وزير الزراعة السيد القصير وتعليمات د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون بين المعاهد البحثية ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية و خاصة للأخوة العرب.
استقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية وفدا من دولة فلسطين الشقيقة 
يضم  المهندس منجد أبو جيش، مدير عام جمعية التنمية الزراعية في فلسطين، م. هاني الرملاوي، مدير العمليات في الجمعية ذاتها و رافقهم خلال الزيارة د. أحمد عبد الخالق، وكيل معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

 

نقل المعرفة إلى الكوادر الفلسطينية لتطوير مشاريع الاستزراع السمكي

 

من جانبه أبدى الوفد الفلسطيني اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون في مجال الاستزراع السمكي من خلال الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة في مصر، حيث قدّم الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل، عرضاً تقديمياً شمل تفاصيل الامكانيات والخبرات المتوفرة في المعمل، وأكد استعداده لتقديم التدريب ونقل المعرفة إلى الكوادر الفلسطينية لتطوير مشاريع الاستزراع السمكي في فلسطين.
وقد بدأ الوفد زيارته بالتعرف على الأقسام المختلفة في المعمل، حيث قاموا بجولة تفقدية للمعامل والأقسام البحثية واستعرضوا نشاطاته المختلفة، مثل تحليل جودة المياه وتصنيع الأعلاف وتشخيص الأمراض.

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وخلال اللقاء، قدّم الوفد الفلسطيني التحديات التي تواجه مشروعات الاستزراع السمكي في فلسطين، وذلك بسبب ندرة موارد المياه وشحها، وعدم وجود مفرخات أو مصانع الأعلاف. أكد الأستاذ الدكتور جمال العزازي، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بالمعمل، على أهمية الزراعة التكاملية كحلاً لتلك التحديات. وأشار إلى أنه يمكن تحقيق تكامل بين الاستزراع السمكي وزراعة المحاصيل المختلفة بطريقة عضوية وصحية.
في نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن امتنانه لاستقبالهم الحار والترحيبب بهم  في المعمل. وأعربوا عن تطلعهم إلى بناء علاقات تعاونية قوية ومثمرة تخدم التنمية الزراعية والاستزراع السمكي في فلسطين .

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