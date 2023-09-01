فرنسا تعلن مقتل أحد رعاياها بنيران خفر السواحل الجزائريين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، عن مقتل مواطن فرنسي واحتجاز آخر في حادث إطلاق نار بالجزائر.

وكانت وسائل إعلام مغربية ذكرت، مساء الخميس، مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، اليوم، مقتل مواطن فرنسي دون توضيح ظروف وفاته.

وأضافت أن مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنيها، معربة عن تضامنها الكامل معهم.