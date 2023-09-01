الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تعلن مقتل أحد رعاياها بنيران خفر السواحل الجزائريين

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، عن مقتل مواطن فرنسي واحتجاز آخر في حادث إطلاق نار بالجزائر.

وكانت وسائل إعلام مغربية ذكرت، مساء الخميس، مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، اليوم، مقتل مواطن فرنسي دون توضيح ظروف وفاته.

وأضافت أن مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنيها، معربة عن تضامنها الكامل معهم.

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الخارجية الفرنسية مقتل سائحين المغرب خفر السواحل الجزائريين فرنسا

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