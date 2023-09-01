بالإنفوجراف.. أنشطة وفعاليات "التنمية المحلية × أسبوع"

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٥٠ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٦ أغسطس الماضي حتى ١ سبتمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال إنفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٢٦ أغسطس*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها فى 31 مارس 2022 حتى الآن، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها حتى وصولها للأسبوع السبعين بلغ حوالى 349,5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية لعام 2023 /2024 للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ينفذ المركز الأسبوع الجاري بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣، ٥ دورات تدريبية من بينها دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة الي تنفيذ 3 دورات تدريبية أخرى وهى دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الالمانية GIZ مع الوزارة، ودورة تطوير الإدارات الهندسية، ودورة الشئون القانونية، ويستفيد من تلك الدورات ١٥٧ متدربا من جميع المحافظات.

*الأحد ٢٧ أغسطس*

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية الذي اقيم بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل الألمانية وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من السادة المحافظين والسادة نواب المحافظين، وعدد من نواب المحافظين، والسيد توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

تحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات

*الثلاثاء ٢٩ أغسطس*

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والتحالف الوطنى، لمتابعة مجالات التعاون بين الجانبين لتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات.

*الأربعاء ٣٠ أغسطس*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 254 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، الذي وافق مجلس الوزراء، خلاله على عدة قرارات هامة.

*الخميس ٣١ أغسطس*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة احتفل يوم الخميس الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ ١٢٩ متدربا من جميع المحافظات اجتازوا ٤ دورات تدريبية وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ودورة تطوير الادارات الهندسية، ودورة الشئون القانونية، مشيرًا إلى استمرار دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الألمانية GIZ .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جولته لتفقد عدد من المواقع الأثرية والتراثية بمحافظة القاهرة التي انتهت أعمال الترميم والصيانة بها، وذلك عقب افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، والتي شهد خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS ).

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء/ أحمد محسن، بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، وعقيد دكتور مهندس/ محمود شاهين، بإدارة الحرب الكيميائية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.