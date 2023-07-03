هشام آمنة: تجهيز الغرفة الرئيسية للطوارئ والسلامة العامة من العاصمة الإدارية

قال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إنه يتم حاليًا الانتهاء من تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير أنه تم تنفيذ خمسة مراكز ثابتة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظات (جنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر)، كما تم البدء في إنشاء مركز السيطرة بباقي المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المباني والأراضي التابعة لها والتي يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة، إضافة إلى التنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة على توريد مجموعة من الأجهزة لتنفيذ الحلول الفنية من خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وإدارة الإشارة.

وأوضح أنه تم توجيه مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتأهيل وتدريب عناصر تشغيل مراكز سيطرة الشبكة بالمحافظات، وتتابع الوزارة الموقف التنفيذي للمراكز بصورة مستمرة للعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات والانتهاء من الإنشاء والتجهيز في التوقيت الزمني المحدد.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد شهدت سلسلة من النجاحات والإنجازات في طريق الجمهورية الجديدة، والتي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023، وبعض النجاحات التي تحققت بفضل ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.