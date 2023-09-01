الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": فرقة الصواريخ قدمت هدايا لجمهورها فى مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت سارة سرّاج، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، كواليس حفلة ويجز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة استمرار حفلات مهرجان العلمين الجديدة، إذ كان آخرها، أمس، حفل الفنان أبو، الذي قدّم باقة من أغانيه أبرزها "3 دقات".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "شارك الفنان أبو الحفل كل من الفنان عمر كمال، وفرقة الصواريخ، ودوبل زوكش"، لافتة إلى أن عمر كمال، قدم ميدلي لأغاني الفنان محمد فؤاد.

وأضافت: "فرقة الصواريخ قدمت لفتة طيبة، إذ قدمت العديد من الهدايا لجمهور الحفل، منها نظارات وأشياء كثيرة".

العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة فرقة الصواريخ عمر كمال

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