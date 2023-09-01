"إكسترا نيوز": فرقة الصواريخ قدمت هدايا لجمهورها فى مهرجان العلمين

كشفت سارة سرّاج، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، كواليس حفلة ويجز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة استمرار حفلات مهرجان العلمين الجديدة، إذ كان آخرها، أمس، حفل الفنان أبو، الذي قدّم باقة من أغانيه أبرزها "3 دقات".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "شارك الفنان أبو الحفل كل من الفنان عمر كمال، وفرقة الصواريخ، ودوبل زوكش"، لافتة إلى أن عمر كمال، قدم ميدلي لأغاني الفنان محمد فؤاد.

وأضافت: "فرقة الصواريخ قدمت لفتة طيبة، إذ قدمت العديد من الهدايا لجمهور الحفل، منها نظارات وأشياء كثيرة".