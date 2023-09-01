"القاهرة الإخبارية": روسيا ترفع القيود المفروضة على حركة الطيران بمطار فنوكوفو

أعلنت السلطات الروسية، رفع القيود المفروضة على حركة الطيران في مطار فنوكوفو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت السلطات الروسية، قد علقت العمل بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، وذلك بعد هجوم بطائرة مُسيرة أوكرانية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا.

واصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.