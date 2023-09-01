الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": روسيا ترفع القيود المفروضة على حركة الطيران بمطار فنوكوفو

حركة الطيران في
حركة الطيران في مطار فنوكوفو

أعلنت السلطات الروسية، رفع القيود المفروضة على حركة الطيران في مطار فنوكوفو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 وكانت السلطات الروسية، قد علقت العمل بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في موسكو، وذلك بعد هجوم بطائرة مُسيرة أوكرانية استهدف محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك في غرب روسيا.

 واصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا الزجاج.

روسيا حركة الطيران مطار فنوكوفو عاجل القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

ناقدة فنية عن حصاد مهرجان العلمين الجديدة: سحب البساط من فعاليات عالمية

شيخ أزهري: "الشير" عبر السوشيال ميديا سنحاسب عليه فعليكم بالتدقيق

مقطع فيديو يفضح أكاذيب الإخوان عن بيع قناة السويس وعلاقتهم بإيدى كوهين

محلل سياسى: مصر هى المتنفس الأول لليمنيين ودعم الرئيس السيسى ليس جديدا للعرب

خبير مصرفى يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

بكرى يزف بشرى سارة على الهواء: انخفاض أسعار السلع المستوردة المعمرة قريبًا

نجل جمال عبدالناصر: أعلن تأييدى لترشح الرئيس السيسى لاستكمال إنجازاته

القاهرة الإخبارية.. قرار أممي بتمديد مهام قوات «اليونيفيل» بلبنان لعام واحد

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك| حقيقة التمثال الذى أخذ معه صلاح "سيلفى" والحجار يشعل مهرجان القلعة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-9-2023

عيار 21 يواصل تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023

وزير الأوقاف: الرسول ضرب أعظم المثل في استخدام مهارات التواصل الدعوي

مطران سوهاج يلتقي أبناء خدمة التربية الدينية بكنيسة مار جرجس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال