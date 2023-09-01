علم مصر يرفرف بين جمهور حفل على الحجار المذاع على قناة الحياة (صور)

رفع الآلاف من جمهور حفل الفنان علي الحجار، علم مصر، وذلك أثناء غناء الفنان علي الحجار ميدلي أغاني وطنية، في مشهد مليء بالفرحة برفع العلم المصري، والذي بثته قناة الحياة مباشر ضمن ليالي مهرجان القلعة.

وهتف الجمهور مع الفنان علي الحجار: حلوة بلادي السمرا بلادي الحرة بلادي.

وغنى الفنان علي الحجار ميدلي أغاني وطنية، شملت أغنية خلي السلاح صاحي، وحلوة بلادي، رافعين رايات النصر، ورفرف علم مصر بين أحضان القلعة.

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.

كما يتضمن المهرجان حفلات كل من: وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.