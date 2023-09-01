عمر كمال يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بـ"لغبطيطا" وسط رقص الجمهور

بدأ النجم الشاب عمر كمال، قبل قليل، حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وسط وصلة رقص من الجمهور على أنغام أغنيته "لغبطيطا".

حفل عمر كمال بمهرجان العلمين الجديدة

وحرص عمر كمال على تحية الجمهور الذي حضر الحفل بأعداد كبيرة، مؤكدا سعادته على المشاركة في المهرجان.

وتقول كلمات الأغنية:

هوبا رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو



جامدين دايما عليكو كاسحين كل المجال



يلا الدنيا زيطا وهنعمل لغبطيطيتا



أسامينا دي على الخريطة معروف مين التقال



التعليم ف الرأس قولنا مش بالكراس



يا حتت بونبانوية يا حتت اناناس



يا بت فرداية واستك والعود حلو وفنتستك



علي صوتي بتهزي وسطك ضحكتك هيا ميزتك



جاي ليه تصالحني ياللي انت زمان جارحني



متقوليش اسف سامحني بعدك عني دا هيريحني



البت دي عايزه بوسة هتشوفها تقول عروسة



سنيورة مالعين المحروسة طب ليه عملالي مقموصة



وركبت الاكس 6 بطلت اركب انا تاكس



وعملت السيكس باكس وبلاغيكي بتتقلي



هننزل شيشه ميكس ونقضي السهرة لوكس



وجايبلك اغلي بوكس ولساكي بتتقلي



انتي خلبوصاية ملفوفة في العباية



مكسوفة يا مشمشاية ما تفوكي خليكي معايا



نفسي في الزبادي طب صعب ولا عادي



انا شكلي هروح لدادي واطلب منة الأيادي



قلبوظة مقلبظة ويالهوي لو متنرفزة

وقدم النجم “أبو”،، واحدة من أهم أغنياته التي تسببت في شهرته وهي “3 دقات”، ضمن أغاني حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل الضخم الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.