"أبويفتتح" حفل الليلة بالعلمين الجديدة.. ويعلق: "مبسوط أنى معاكم"

بدأ النجم أبو، قبل قليل، حفله الجديد بمهرجان العلمين الجديدة، على مسرح العلمين أرينا، والذي يشاركه عدد كبير من النجوم في حفل الليلة.

حفل "أبو" بمهرجان العلمين الجديدة

وحرص "أبو" على الحديث للجمهور بمجرد صعوده لخشبة المسرح قائلا: “مبسوط جدا أني معاكم وأتمنى كمان أنكم كلكم تكونوا مبسوطين”.

وبدأ “أبو”، حفله اليوم بأغنيته الشهيرة “عيش يا قلبي” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي يحضر الحفل.

وتقول كلمات الأغنية:

لو أنت حابه بتداري يا قلبي ليه

ليه تخبي حبك وتكون عايش كدا هتموت عليه

إزاي ترضالي اعيش من غيره دة ياما حلمت بيه

وحلمت أعيش لياليه

مادام عشقته ماتقول يا قلبي قول

متخافش كلام الناس حكم الغرام هو الأصول

ليه تعيش أيام وحدك وتخلي ليلك يطول عمال تفكر فيه

عيش يا قلبي عيش طلع إحساسك كله

الدنيا دي من غير ما نعشق ماتساويش

كل نظرة من عنيه عايزاك تروحله سيب مشعرك ماتداريش

عيش يا قلبي عيش واياك ولا يوم تستنى

تستنى ايه ما خلاص لقيت نفسك معاه

يلا غني لليالي والقمر واتمنى وارقص رقصة مع الحياة

أيام وليالي بتفوت بس في سكوت

مزيكة الحب في قلبي اعلى من اي صوت

وأنا بالنسبالي خلاص مش ممكن لحظة تفوت إلا أما أكون وياك

أه يا قلبي يا قلبي جمال عينيه

بتاخدني في رحلة بعيد عن كل العالم واللي فيه

وبروح لمكان ياما كان بخيالي في يوم روحي تلاقيه أنا كلي راح لهواه

احتشد جمهور غفير بساحة العلمين أرينا، حيث ينطلق بعد دقائق حفل النجوم عمر كمال وأبو والصواريخ ودبل زوكش في واحدة من أضخم حفلات مهرجان العلمين الجديدة، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة خلال الفترة الماضية.