الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير عيد يختتم حفل العلمين بـ"الكيف ومربوط بأستيك"

كايروكي
كايروكي

اختتم المطرب أمير عيد وفريق “كايروكي”  حفله الذي أقيم بمدية العلمين الجديدة ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، بأغنيتي “الكيف” و“مربوط بأستيك” وسط تفاعل وحشد جماهيري كبير.

وتفاعل جمهور ومحبي فريق كايروكي مع أغنيتي الكيف ومربوط بأستيك بشكل كبير، وأعربوا عن حزنهم لانتهاء الحفل بعدما نوه أمير عيد بأن “مربوط بأستيك” آخر أغنياتهم ضمن الحدث الترفيهي الأهم والأكبر بالشرق الأوسط.

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قبل عرضه الليلة.. كواليس حفل "كايروكى" فى مهرجان العلمين الجديدة

 

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فريق "كايروكي" يشعل مهرجان العلمين الجديدة بأغنيته "روبرتو"

ويحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية، والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.
 

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إمتاع جمهورها بحفل مميز للفريق الغنائي الشبابي الذي استطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفل فرقة "كايروكي" بمهرجان العلمين الجديدة، والذي أقيم ضمن فعاليات أكبر وأهم حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط، مساء اليوم عبر قنواتها.
 

وطرحت قنوات "المتحدة" البرومو التشويقي للحفل الذي أقيم في 26 أغسطس الجاري، بمنطقة العلمين أرينا

 

 

كايرو كي حفل غنائي حفل كايروكي الكيف مربوط بأستيك

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