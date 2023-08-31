حفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدة على "الحياة" و"أون" مساء اليوم

تعرض قناتا «أون» و«الحياة»، في العاشرة من مساء اليوم الخميس 31 أغسطس، حفل فرقة «كايروكي» في مهرجان العلمين الجديدة.

وشهد حفل فرقة «كايروكي» في مهرجان العلمين الجديدة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من الجمهور الغفير.

حماس كبير في حفل كايروكي بمهرجان العلمين الجديدة

وقدّم مغني الفرقة أمير عيد باقة من أجمل أغنيات «كايروكي» التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، وخصوصًا الشباب.

ويحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية، والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

