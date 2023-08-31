الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فريق "كايروكي" يشعل مهرجان العلمين الجديدة بأغنيته "روبرتو"

كايروكي
كايروكي

أذاعت شبكة تليفزيون الحياة وقناة أون، قبل قليل، حفل الفريق الغنائي كايروكي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أضخم الفعاليات الترفيهية في المنطقة.

حفل كايروكي بالعلمين الجديدة

شهد حفل كايروكي قبل بدايته بما يقرب من 5 ساعات حضورا جماهيريا غفيرا للغاية قدر بالآلاف وغلب على الجمهور وجود الشباب في أعمال سنية صغيرة بالإضافة إلى عدد من الأسر من زوار مدينة العلمين الجديدة الذين حرصوا على زيارة المدينة الساحلية.

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بث مباشر.. حفل "كايروكى" بالعلمين الجديدة على قنوات الحياة وON

بدأ فريق "كايروكي" الغنائي حفله الغنائي الضخم فى مهرجان العلمين بدورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، بأغنية روبرتو وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث شهدت ساحة العلمين أرينا تواجدًا جماهيريًا كبيرًا.

وتقدم «الدستور» خدمة البث المباشر لحفل الفريق الغنائي كايروكي بمهرجان العلمين الجديدة، حيث يعرض حاليا على شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقنوات أون.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفل فرقة "كايروكي" بمهرجان العلمين الجديدة، والذي أقيم ضمن فعاليات أكبر وأهم حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط، مساء اليوم عبر قنواتها.
 وخلال الحفل قدم فريق كايروكي مجموعة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الآلاف من الجمهور وتصدر الحفل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لساعات طويلة.

وتتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للأسبوع الثامن على التوالي حيث شهد السبت الماضي عددا من الفعاليات على رأسها حفل الفريق الغنائي الشبابي الشهير «كايروكي» بساحة العلمين أرينا والتي شهدت احتشاد الآلاف من الجمهور وخاصة فئة الشباب بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات التي شهدها اليوم.

حفل كايروكي بالعلمين الجديدة حفل كايروكي العلمين الجديدة روبرتو الفريق الغنائي كايروكي

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