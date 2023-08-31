الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بث مباشر.. حفل "كايروكى" بالعلمين الجديدة على قنوات الحياة وON

أمير عيد
أمير عيد

تقدم «الدستور» خدمة البث المباشر لحفل الفريق الغنائي كايروكي بمهرجان العلمين الجديدة، حيث يعرض حاليا على شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقنوات أون.

حفل كايروكي بالعلمين الجديدة

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إمتاع جمهورها بحفل مميز للفريق الغنائي الشبابي الذي استطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفل فرقة "كايروكي" بمهرجان العلمين الجديدة، والذي أقيم ضمن فعاليات أكبر وأهم حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط، مساء اليوم عبر قنواتها.
وطرحت قنوات "المتحدة" البرومو التشويقي للحفل الذي أقيم في 26 أغسطس الجاري، بمنطقة العلمين أرينا

 

يواصل مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" فعالياته المختلفة والناجحة للأسبوع الثامن على التوالي بعد فعاليات مختلفة ناجحة ومميزة خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية والفعاليات التي تقام على هامش المهرجان والتي حظت بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور المصري والعربي وبعض الضيوف من الدول الخارجية، وتصدرت مجموعة كبيرة من الفعاليات التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تواصل شبكة قنوات ووسائل الإعلام بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم تغطية خاصة وممزية، وخلال الساعات الماضية شهدت مدينة العلمين أحداثا مختلفة وتشهد الساعات القادمة فعاليات جديدة أخرى.

 

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قبل عرضه الليلة.. كواليس حفل "كايروكى" فى مهرجان العلمين الجديدة

حفل كايروكي بالعلمين الجديدة حفل كايروكي كايروكي العلمين الجديدة الدستور المتحدة للخدمات الإعلامية

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