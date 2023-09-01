فريق كاريوكي يشعل حفل مهرجان "العلمين" بأغنية "يخرب بيتك يا كيف"

أشعل فريق كاريوكي، حفل مهرجان "العلمين"، والذي تعيد قناة on، عرضه عبر شاشتها بأغنية "يخرب بيتك يا كيف".

الحفل الذي شهد حضورًا كبيرًا من الجمهور والذي ردد أغاني الفريق طوال الحفل وكان هو من يحدد الأغاني التي تؤديها الفرقة بالإضافة إلى التفاعل الكبير مع نغمات الموسيقى بأضواء الهواتف.

وحرص الفريق بعد انتهاء الحفل على التقاط صورة تذكارية مع الجمهور العريض الذي حضر الحفل.

الشركة المتحدة تقرر إعادة عرض حفلات المهرجان

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قررت عرض حفلات مهرجان العلمين عبر قناتي "الحياة وon، وذلك لتصل فعاليات المهرجان للجمهور حتى وإن يستطع حضورها بالعلمين.

المهرجان كان من المقرر أن ينتهي يوم 26 أغسطس، ولكن بسبب الإقبال الكبير من الجمهور تم مده ليوم 2 سبتمبر.