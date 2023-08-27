الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "dmc": إقبال جماهيرى على حفل "كاريوكى" بالعلمين الجديدة (فيديو)

كاريوكى
كاريوكى

قال محمد سعد، مراسل قناة dmc، إن حفل "كايروكي" أمس بمهرجان العلمين الجديدة شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وكانت بداية دخول الحفل من الساعة السادسة مساءً حتى 11 مساءً.

وأضاف المراسل، خلال برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن الحفل شهد إقبالًا من جميع الفئات العمرية سواء الشباب أو الكبار، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني الفنان أمير عيد، مؤكدًا أن التنظيم كان رائعًا.

- حفل "ويجز" من المتوقع أن يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا أيضًا

وتابع "مراسل dmc": نتوقع أن يشهد حفل الفنان "ويجز" يوم 1 سبتمبر المقبل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وهذا اليوم يعتبر ختام مهرجان العلمين.

وأوضح أن، أمس، شهد ختام بطولة الكرة الشاطئية، وشارك بها 40 فرقة من 32 دولة، كما تم تكريم الفائزين، وأيضًا ختام بطولة التجديف.

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