"الشباب والرياضة" تتسلم ملعبها المفتوح بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد

أنهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة مؤخرًا كافة إجراءات استلام الملعب المفتوح (النادي الاجتماعي) بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، الذي يعد أحد المنشآت الرياضية التي تم توفيرها لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد الجديدة.

كان عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، قد أصدر قرارًا تنفيذيًا بتشكيل لجنة لاستلام النادي الاجتماعي بالمدينة المشار إليها، وتضم ملعب نجيل صناعي للكرة الخماسية، إلى جنب المباني الملحقة، منها غرفتي خلع ملابس وغرفة للحكام، بالإضافة إلى دورات مياه وكافتيريا ومدرج لمشاهدة المباريات.

ترأس اللجنة خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، وضمت في عضويتها طارق قاسم، مدير الملعب المفتوح، وعاطف سعد، مسئول المخازن، بالملعب المفتوح بمدينة السلام.

جاءت زيارة اللجنة في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من إتمام إجراءات استلام وتشغيل كافة المنشآت التي تم بناؤها داخل المدينة المليونية.

وفي شأن آخر، التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد، وذلك لمتابعة سير ومستجدات العمل داخل المركز، و الذي يشرف على العديد من الملفات والمشروعات الهامة، بحضور المهندس سيد خلف مستشار المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشباب العاملين بالمركز، مؤكدًا أن مركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد من الإدارات الهامة المنشأة حديثًا ببورسعيد، تماشيًا مع خطة التحول الرقمي ببورسعيد، مؤكدًا على الدور الهام الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن كافة شبكات المرافق والمباني والمنشآت المختلفة بالأحياء على مستوى المحافظة، فضلًا عن الإشراف على عدد من المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير مناطق جنوب بورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن الإدارة الجديدة أصبحت نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في الإدارة، موجهًا بتكثيف الجهود واستمرار تطوير أسلوب العمل، كما ناقش اللقاء آخر مستجدات الأعمال حول عدد من ملفات عمل المركز، وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للمركز للحفاظ على المستوى المتميز في أداء العمل.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث