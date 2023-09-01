بث مباشر لحفل الفنان على الحجار بمهرجان القلعة على قناة الحياة

تنقل قناة الحياة الفضائية بثًا مباشرً لحفل الفنان الكبير علي الحجار، في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والتي تشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا.

وبدأ النجم علي الحجار، حفلته الغنائية داخل القلعة، بأغنية "ماتمنعوش الصادقين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه، وظلت الزغاريد في كل مكان، حتى ضحك الفنان علي الحجار وطلب منهم الإكثار منها، قائلاً: "الله الله كأننا في فرح والله".

وأغنية (ما تمنعوش الصادقين) عبد الرحمن الأبنودي ـ عمار الشريعي.

وأعرب على الحجار عن سعادته بحفله فى مهرجان القلعة قائلاً: "مبسوط بكل الجمهور الذي حضر حفل مهرجان القلعة"، ووجه التحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.