إصابة 8 في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بطريق العين السخنة

أصيب 8 ركاب إثر حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص بطريق العين السخنة مساء اليوم الخميس في السويس.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا يفيد بوقوع إصابات نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل واخرى ميكروباص بطريق السويس السخنة.

ووجهت الهيئة سيارات إسعاف مجهزة للتعامل مع المصابين بموقع الحادث ونقلهم لمستشفى السويس العام.

الإصابات

واستقبل مستشفى السويس العام 8 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد نتيجة تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق السخنة.

وقالت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة أنه فور ورود إخطار بوقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ واستدعاء كافة التخصصات، وتم عمل الفحوصات والأشعات اللازمة وفتح غرف العمليات والعناية المركزة، وتم تسكين جميع الحالات بأقسام المستشفى المختلفة لحين التماثل للشفاء.