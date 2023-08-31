مبادرة "حياة كريمة" توفر الندوات التثقيفية لسكان قرية عرب العيايدة

نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتي زارت القرى الفقيرة لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي في العديد من التخصصات الطبية، ومساعدتهم على صرف الأدوية وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعات دون أي مقابل، كما نظمت المبادرة ندوات توعوية حول الأمراض المزمنة والوبائية، وكيفية التعامل مع المصابين بها ورعايتهم بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تعلم كيفية الوقاية من تلك الأمراض، وآليات التغلب عليها وتجنب الإصابة بها.

المبادرة ساعدتني في أزمة والدتي المصابة بالسكري

‏"فرح عبد الحق" تبلغ من العمر 29 عامًا، تعيش في قرية عرب العيايدة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، كانت عاجزة أمام مرض والدتها منذ أكثر من 15 عامًا ، وذلك بسبب جهلها التام في التعامل مع الأمراض المزمنة، وذلك جعل حالة والدتها تسوء بشكل كبير، وتمنت فقط أن يأتي أحدًا ويخبرها بكيفية التعامل مع ذلك المرض، وأثناء جلوسها في المنزل تنظر لوالدتها والمرض ينهش في جسدها، أتت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بندوات تثقيفية لتعليم الأهالي كيفية التعامل مع تلك الأمراض.

وقالت "فرح" لـ"الدستور" إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،تسعى دائمًا لتغيير مستقبل الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا نحو الأفضل، خاصة بعدما نظمت العديد من القوافل الطبية إلى القرية، والتي توافد عليها عدد كبير من الأهالي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وذكرت أن قافلة "حياة كريمة»" تبدأ عملها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، عبر تسجيل بيانات الوافدين عليها، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتدوين الملاحظات والتشخيص الطبي في كارت خاص بهم، يحصل عليه المريض ليتعرف على تشخيصه، وأوضحت أن "حياة كريمة" نظمت على هامش القوافل الطبية عددًا من الندوات التي تساعد المواطنين على كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة والوبائية، مثل أمراض القلب والسكري والضغط والفيروس الكبدي وغيرها، وذلك من خلال مجموعة من الأطباء يعلمون الأهالي الطريقة المثلى للتعامل مع المرضى، وكيفية تجنب الإصابة بهذه الأمراض.

وأضافت أن الندوات التوعوية حول التعامل مع الأمراض المزمنة ساعدتها على التعامل مع حالة والدتها المصابة بمرض السكري منذ 15 سنة، حيث تعلمت طريقة قياس نسبة السكر في الدم من خلال الأجهزة المتطورة، ومتابعة المريض والتعامل مع الحالة عندما يكون السكر مرتفعًا أو منخفضًا، موجها الشكر إلى المشاركين في القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولوزارة الصحة والسكان، وجميع القائمين على تلك القوافل، وخصت بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تدشين هذه المبادرة التي تعمل على تغيير حياة الأهالي في جميع القرى المصرية.