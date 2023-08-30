منسق "حياة كريمة": "أنت الحياة" مبادرة تنموية اجتماعية شاملة.. والبداية كانت بمراكز الجيزة

قال الدكتور أحمد شعيب، منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة، إن مبادرة حياة كريمة تهتم بجميع جوانب حياة المواطن المصرية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حياة كريمة

وأكد الدكتور أحمد شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مبادرة حياة كريمة أطلقت مبادرة بعنوان أنت الحياة في محافظة الجيزة، معبراً: "أنت الحياة مبادرة تنموية اجتماعية شاملة، تقول للمواطن المصري أنت الهدف، هذه المبادرة تمت على مدار 6 أيام بالشراكة مع جهات مختلفة بقرية برنشت بمركز العياط".

أنت الحياة

وأشار إلى أن المبادرة وفرت ورش حرفية لتدريب الأجيال الصاعدة، وقدمت الخدمة الطبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة بالشراكة مع جامعة القاهرة، وبالفعل خرجت كلية طب الأسنان عدد من القوافل الطبية إلى الكثير من مراكز محافظة الجيزة.

وتابع: "المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة أصدرت بطاقات الرقم القومي للسيدات المعيلات، وعدد المستفيدين من المبادرة تخطى 30 ألف مواطن".