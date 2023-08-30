"أسنان القاهرة": فحص 1500 مواطن بالمجان بالتعاون مع "حياة كريمة"

قال الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إنه بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة تم تجهيز قوافل طبية خاصة بالأسنان للكشف على المواطنين بالمجان في الكثير من المحافظات.

القوافل الطبية الرئاسية

وأكد عبدالحكم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قوافل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ذهبت إلى عدد كبير من مراكز محافظة الجيزة بتوجيه من مبادرة حياة كريمة، حيث تواجدت القافلة خلال الفترة الماضية في الصف، البدرشين، العياط، إمبابة.

وأضاف في حديثه، أنه يتم خروج قافلة علاجية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويكون التوجيه وتحديد المناطق من قبل مبادرة حياة كريمة، لأن لديها معلومات أولية عن أوضاع المواطنين في كل محافظة، معبرًا: "القوافل السابقة كانت معتمدة على الخلع فقط، ولكن الآن يتم تقديم الكثير من الخدمات بهذه القوافل مثل حشو الأسنان، الخلع، تنظيف الأسنان، الكشف المبكر عن سرطان الفم".

جهود “حياة كريمة”

وتابع: "إذا كانت هناك حالات تحتاج لعلاج مكثف يتم التحويل إلى قصر العيني أو للشيخ زايد لتلقي العلاج بالمجان، كما أن الأدوية التي يتم صرفها للمواطنين بناء على التشخيص الطبي تكون أيضًا بالمجان".

واستطرد: "تمت معالجة 1500 مواطن خلال أربعة أشهر فقط في المركز الذي ذهبت إليه القوافل، حيث كان هناك إقبال كثيف من المواطنين على هذه القوافل الطبية".

وأشار إلى أنه بناء على أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الصحة ترسخ لدى المصريين أن صحة الإنسان مسألة أمن قومي، ولهذا أطلقت الدولة الكثير من المبادرات الصحية للكشف في التخصصات المختلفة.