الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة وكفر الزيات

مشروعات الرصف والتطوير
مشروعات الرصف والتطوير

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مشروعات الرصف والتطوير بمركزي المحله الكبرى وكفر الزيات ، في إطار حرص المحافظة علىالتوسع في مشروعات الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية ، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

في المحله الكبرى، تابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع طلعت حرب المؤدي إلى النفق السفلى حيث تم رصف الشارع بداية من بوابات شركة مصر للغزل والنسيج إلى أمام النادي الاجتماعي لشركة مصر للغزل والنسيج بالإضافة إلى استمرار تركيب البلاط البازلتي لأرضية النفق السفلي.

وفي كفر الزيات، تفقج “رحمي” نعدلات تنفيذ طريق محور النعناعية بالمدينة، والذي يتم إنشائه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.


وفى سياق متصل، عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا مساء اليوم لمديري العلاقات العامة والإعلام بالمديريات الخدمية في المحافظة وذلك لمناقشة دور العلاقات العامة في التصدي للشائعات وإبراز ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

طارق رحمي محافظ الغربية تخفيض التكدسات المرورية محافظ الغربية كفر الزيات المحلة الكبري

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