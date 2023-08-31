هانى أمان: 15% زيادة بمعدلات الإنتاج اليومى لـ«الشرقية للدخان»

صرح هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، بأنه تقرر للمرة الثانية زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15%، بالإضافة إلى الزيادة السابقة بنسبة 25% وطرح كميات إضافية من المنتجات، بشكل يومي لتغطية احتياجات السوق.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتي تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.

وأضاف "أمان" في تصريحات له، أن الشركة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة، تقوم بمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن "إيسترن كومباني" تحرص على وصول إنتاجها إلى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتسخير كل إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وفى الوقت ذاته التصدي لتخزين السجائر.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أنه من الضروري العمل مع جميع الأطراف والجهات المعنية، لرصد حركة انتاج وتوزيع وبيع السجائر بكافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها، مشيرًا إلى ضرورة تعاون المستهلكين في عدم طلب كميات تفوق استهلاكهم اليومي وكذلك إبلاغ الجهات المختصة فور امتناع التاجر عن البيع وحجب المنتج أو البيع باعلي من السعر الرسمي المعلن.