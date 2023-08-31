أستاذ هندسة طاقة: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على العالم

كشف الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على العالم.

وأضاف أن حصة الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بالاتحاد الأوروبي الأدنى على الإطلاق، موضحاً أن تداعيات الأزمة الأوكرانية ما زالت تؤثر على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على وجه الخصوص، نظراً لاعتماد تلك الدول في توفير احتياجاتها على الغاز والنفط الروسي.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت بدائل متعددة عندما قلّت إمدادات الغاز والنفط الروسي، كان من بينها استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.