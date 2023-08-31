الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبى بزيادة الدعم المالى المقدم لها

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال الإعلامي سلامة عطا الله، إن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، يشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الخميس، حيث طالب بوقف المال عن الماكينة العسكرية الروسية، خاصة والسوق الأوروبي تستورد الكثير من النفط الروسي عبر وسطاء آخرين.

وتابع، خلال فضائية "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أن الهند فاقت كل التوقعات بالكميات التي تشتريها من روسيا وتعيد تكريرها وضخها وبيعها للسوق الأوروبية مجددًا، مضيفًا أن الدول المستفيدة تتمثل في الصين والهند وتركيا من هذه الحرب، حيث تقوم بإعادة إنتاج وبيع النفط الروسي، مما يعني أن موسكو قادرة على تمويل الآلة الحربية في أوكرانيا.

وأكد الإعلامي سلامة عطا الله: "الشعب والحكومة الأوكرانية تطالب الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع الكبرى بوقف ذلك تماما، وإلا- حسب الأوكرانيين- سندخل في سباق تسلح لا نهاية له وفي نفق مظلم، ولا بد من سد الثغرات في العقوبات الأوروبية".

تمويل أوكرانيا بـ5 مليارات يورو سنويًا

وعن الملف الأوكراني، أشار إلى أن وزراء الخارجية والدفاع الأوروبي يعملون في حلقات؛ لأن المهام متداخلة بين احتياجات عسكرية واتفاقيات بين دول، وتوتر الأوضاع خارجيًا، مضيفًا أن تلك الاجتماعات تعد غير رسمية والأولى بعد عطلة الصيف، فيما يناقشون ما قدمته دائرة العمل الخارجي من تمويل أوكرانيا بـ5 مليارات يورو سنويا كداعم عسكري لتشمل 20 مليارا خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وأردف أن "هناك خلافا بين وزراء الخارجية والدفاع الأوروبي، خاصة أن بينهم من يعتبر الـ5 مليارات هو سقف، والتفاوض يتم تحت هذا السقف، والبعض الآخر، تحديدا من الدول المجاورة لأوكرانيا، لم يتم الالتزام بدفع هذا المبلغ، وتسأل هنا أن المشكلة الأساسية من أين يتم تحصيل هذا المال؟".

وأجاب الإعلامي: "هناك مطلب من داخل الاتحاد الأوروبي بأن تبتكر طرق جديدة ليحصل المشروع الأوروبي الموحد على أموال من خلال فرض ضرائب جديدة، ولكن الدول الأعضاء لا تريد للاتحاد الأوروبي أن ينافسها في جمع الضرائب، لذلك تعد هذه من الموضوعات الحساسة داخل أورقة الاتحاد الأوروبي في كيفية توفير الأموال للدعم العسكري الأوكراني الذي لن ينتهي قبل الخريف".

دميترو كوليبا تمويل أوكرانيا أوكرانيا السوق الأوروبي الهند تركيا الصين الخارجية الأوروبية الدفاع الأوروبي

مواد متعلقة

أقواها 7.1 درجة.. هزات أرضية تضرب إندونيسيا خلال شهر أغسطس

اليوم.. جلسة طارئة بالاتحاد الإفريقى لبحث الأوضاع فى الجابون

"القاهرة الإخبارية": وصول مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة.. وتعتقل 15 فلسطينيًا

"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديوجراف لأبرز ردود الفعل حول أحداث الجابون

9 نقاط تلخص آخر تطورات الأوضاع فى الجابون (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق جوهانسبرج لـ 73 قتيلًا

يسرى نصرالله ضيف "عاصمة الفنون" على "القاهرة الإخبارية" الليلة

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

الداخلية تنفى تطبيق نظام جديد للاتصالات وتؤكد: «تضليل إخوانى»

بنك مصر يقدم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال