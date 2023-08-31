الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاتحاد الأوروبى لم يضع خطة لإجلاء مواطنيه من الجابون

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه لا توجد خطة لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من الجابون.

وأضاف بوريل، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن الانتخابات التي سبقت انقلاب الجابون كانت مليئة بالمخالفات.

الاتحاد سيبحث تطورات الأوضاع في الجابون

وفي وقت سابق، أكد أن الاتحاد سيبحث تطورات الأوضاع في الجابون، في أعقاب إعلان ضباط بالجيش عن الاستيلاء على السلطة، معتبرًا ما يحدث في غرب إفريقيا إشارة إلى الانقلابات التي تشهدها المنطقة "قضية كبيرة" لأوروبا.

وأعلن كبار ضباط الجيش في الجابون، أمس الأربعاء، بيانًا خلال الإذاعات المحلية بالاستيلاء على السلطة، معلنين عن حل كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية.

السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي بوريل إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي الجابون الجيش في الجابون الأوضاع في الجابون الاتحاد الأوروبي في الجابون

الأكثر قراءة

إيرادات أول أيام فيلم "أولاد حريم كريم"

15 سبتمبر.. انطلاق معارض "أهلًا مدارس" بجميع المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

وزير الإسكان: بدء تسليم الدفعة الثانية من وحدات "سكن مصر" بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة الأحد

الرئيس الصينى يغيب عن قمة زعماء مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل

حزب مصر الحديثة يعلن تأييده ودعمه لترشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)