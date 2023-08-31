"القاهرة الإخبارية": الاتحاد الأوروبى لم يضع خطة لإجلاء مواطنيه من الجابون

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه لا توجد خطة لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من الجابون.

وأضاف بوريل، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن الانتخابات التي سبقت انقلاب الجابون كانت مليئة بالمخالفات.

الاتحاد سيبحث تطورات الأوضاع في الجابون

وفي وقت سابق، أكد أن الاتحاد سيبحث تطورات الأوضاع في الجابون، في أعقاب إعلان ضباط بالجيش عن الاستيلاء على السلطة، معتبرًا ما يحدث في غرب إفريقيا إشارة إلى الانقلابات التي تشهدها المنطقة "قضية كبيرة" لأوروبا.

وأعلن كبار ضباط الجيش في الجابون، أمس الأربعاء، بيانًا خلال الإذاعات المحلية بالاستيلاء على السلطة، معلنين عن حل كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية.