قطار يصدم ويقتل 5 من عمال صيانة السكك الحديدية شمال إيطاليا

لقي خمسة من عمال السكك الحديدية في شمال إيطاليا مصرعهم عندما صدمهم قطار أثناء قيامهم بأعمال الصيانة خلال الليل.

وقال باولو بودوني، عمدة برانديزو، لوكالة أنباء AGI، إن أحد عمال الطوارئ وصف له "المشهد المروع، مع وجود بقايا بشرية على ارتفاع 300 متر، مشيرا إلى أنه "مأساة كبيرة" وإن التحقيق جار.

وقالت الشرطة إن القطار الذي كان ينقل عربات على خط ميلانو-تورينو ولم يكن في الخدمة التجارية، كان يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة (99 ميلا في الساعة) عندما اصطدم، قبل وقت قصير من منتصف الليل، بالفريق الذي قام باستبدال أجزاء من المسار بالقرب من برانديزو، وذكرت وكالتا الأنباء "إيه جي آي" و"أنسا" أن الانفجار وقع في ضواحي تورينو.

وذكرت وكالة الأنباء أنسا تمكن زميلان يعملان في مكان قريب من الفرار، بما في ذلك رئيس العمال، أن سائق القطار أصيب بالصدمة لكنه لم يصب بأذى.

وقالت امرأة من برانديزو: "كنا في الحانة أمام المحطة مباشرة عندما سمعنا ضجيجا عاليا، وكأنه حادث، ولكن مع وجود شيء يجر شيئا آخر خلفه". وقالت إن صديقها هرع ليرى ما حدث، فوجد مشهداً مرعباً. وأضافت: "الآن هو في حالة صدمة".

وأكدت إذاعة RFI، التي تدير شبكة السكك الحديدية الإيطالية، مقتل الخمسة وقدمت تعازيها لأسرهم.

وتجمع أشخاص يرتدون سترات عالية الوضوح خارج مبنى بالقرب من موقع تحطم القطار

المسؤولون يعملون في موقع حادث القطار في برانديزو. تصوير: ماسيمو بينكا - رويترز

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إنها على اتصال منتظم مع الحاكم الإقليمي “على أمل تسليط الضوء الكامل على الحادث في أقرب وقت ممكن”.

غضب لجميع العمال في إيطاليا

ووصف زعيم CISL، ثاني أكبر اتحاد نقابي في إيطاليا، الحادث بأنه "غضب لجميع العمال الإيطاليين".

وقال لويجي سبارا على وسائل التواصل الاجتماعي: “إنه يتركنا بالفزع. لقد مات خمسة عمال، ودمرت خمس عائلات – نرسل إليها تعازينا – بسبب الافتقار إلى تدابير السلامة.

وقال ابن عم الضحية الأصغر لصحيفة لا ريبوبليكا: “أنا غاضب. لا أعرف من كان المخطئ، لكن دهس خمسة أشخاص ليس حادثًا. ومن الواضح أنه تم ارتكاب بعض الأخطاء”.

وأضاف ستيفانو لو روسو، عمدة مدينة تورينو: "خمسة شبان كانوا يؤدون عملهم فقدوا حياتهم بطريقة لا يمكن تفسيرها حقًا".

وقال بودوني، عمدة برانديزو، لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "أخبرني رجال الإنقاذ أنهم شهدوا مشهدًا مروعًا، حيث كانت الرفات البشرية متناثرة على مسافة 300 متر". ولا يستبعد أن يكون هناك خطأ في الاتصال بين الفريق الموجود في الموقع ومن كان من المفترض أن ينسقوا العمل على المسارات. وعلى أية حال، علينا أن ننتظر نتيجة التحقيقات”.