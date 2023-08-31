الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة كفر الشيخ: غلق 66 منشأة طبية خاصة مخالفة للقانون

وكيلة وزارة الصحة
وكيلة وزارة الصحة

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه في إطار خطة وزارة الصحة لتكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة وتماشيًا مع خطة الدولة في رفع مستوى الخدمات الصحية، تمكنت إدارة العلاج الحر من ضبط بعض المخالفات في مراكز المحافظة، إذ قام الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.

صحة كفر الشيخ: المرور علي 160 منشأة طبية وضبط 66 مخالفًا منها

وأضافت وكيلة وزارة الصحة، أن الحملة قد أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، حيث تم المرور على 160 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج طبيعي وغيرها.

كما أصدرت الحملة عدد 66 قرار غلق للمنشآت التي تعمل بالمخالفة للقانون، كما تم تحرير إنذارات لتلافي المخالفات، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها بالنسبة للمنشآت الخاصة المرخصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

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ومن جانبها، فقد أكدت الدكتورة إلهام محمد،  وكيل الوزارة على أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات ولضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، كما دعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.

وفي وقت سابق، فقد أكد اللواء  جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك منذ انطلاقها وصلت لـ مليون و787 ألفًا و351 مواطنًا ما بين مبادرات رئاسية وإحالة (المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية)، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ214 ألفًا و612 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 23 ألفًا و 574 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

العلاج الحر منشأة طبية خاصة مديرية الصحة كفر الشيخ غلق منشآت طبية

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